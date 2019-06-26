قائدة المنتخب الأمريكي تتحدى ترامب وترفض ترديد النشيد الوطني

قادت ميغان رابينو "المثيرة للجدل" منتخب بلادها الولايات المتحدة إلى دور الثمانية من مونديال السيدات بتسجيلها هدفين من ركلتي جزاء في الفوز 2-1 على إسبانيا الاثنين الماضي.

ورغم ثنائيتها إلا أن رابينو تعرضت لانتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب رفضها ترديد النشيد الوطني الأمريكي قبل المباراة أو وضع يدها على صدرها مثل باقي اللاعبات واكتفائها بعقد يديها خلف ظهرها.

وجاء رفض رابينو ترديد النشيد الوطني احتجاجا على وحشية الشرطة والتمييز ضد الأقليات في الولايات المتحدة، واعتراضا على الرئيس ترامب نفسه.

U.S. Soccer Star Megan Rapinoe: 'I'm Not Going To The F**king White House'- and I don’t blame you one bit, Megan. https://t.co/07SrnjDTOt — Martina Navratilova (@Martina) June 26, 2019

واعتبر ترامب ذلك أنه سلوك غير مناسب من اللاعبة الشهيرة وردّ عقب رفضها ترديد النشيد: "أولئك الذين يحتجون أثناء النشيد الوطني يجب ألا يكونوا في هذا البلد (الولايات المتحدة).

وركعت رابينو البالغة 33 عاما لأول مرة خلال النشيد الوطني في سبتمبر 2016، كإشارة للتضامن مع لاعبي كرة القدم الأمريكية من أصل إفريقي، قبل أن يعدل اتحاد كرة القدم الأمريكي لوائحه ليطلب من جميع اللاعبين "الوقوف باحترام" عندما يتم عزف النشيد الوطني في الألعاب.

وهاجمت رابينو، الرئيس ترامب في تصريحات صحفية، قائلة "إنه عنصري ومنحاز جنسيا وليس شخصا جيدا".

“I’m not going to the fucking White House.” - @mPinoepic.twitter.com/sz1ADG2WdT — Eight by Eight (@8by8mag) June 25, 2019

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واكتمل عقد دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم للسيدات بتأهل سبعة منتخبات أوروبية فضلا عن الولايات المتحدة حاملة اللقب، وذلك بعد وداع اليابان وصيف بطل النسخة الماضية والصين.

وتنطلق مباريات دور الثمانية غدا الخميس بلقاء إنجلترا والنرويج قبل أن تلتقي في اليوم التالي الولايات المتحدة مع فرنسا الدولة المضيفة.

المصدر: وكالات