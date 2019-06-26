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مدرب منتخب الجزائر يعلق على مواجهة رفاق ماني

الرياضة

مدرب منتخب الجزائر يعلق على مواجهة رفاق ماني
Globallookpress
مدرب منتخب الجزائر يعلق على مواجهة رفاق ماني
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صرح جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر بأنه درس طريقة لعب منتخب السنغال الذي يواجهه غدا في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، وأبدى عدم تخوفه من جاهزية نجم "أسود التيرانغا" ساديو ماني.

وقال بلماضي في مؤتمر صحفي عقده اليوم: "ماني أكثر جاهزية بطبيعة الحال وسيكون حاضرا أمامنا"، بعدما غاب عن مباراة تنزانيا في الجولة الأولى بسبب الإيقاف.

وأضاف: "ماني أو بالدي (نجما السنغال) درسناهما جيدا، ولكن يجب علينا عدم التركيز على الفرديات فقط، فنحن على علم بطريقة لعب الفريق وعلينا أن نقدم أفضل مستوياتنا".

واختتم المدرب الجزائري حديثه قائلا: "لدينا لاعبون مميزون، ونحن أيضا سنلعب بطريقتنا الخاصة".

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ويتقاسم المنتخبان الجزائري والسنغالي صدارة المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، عقب فوز الأول في الجولة الأولى على كينيا بهدفين نظيفين، وبنفس النتيجة فاز الثاني على تنزانيا.

وتقام مواجهة "محاربو الصحراء" و"أسود التيرانغا" غدا على أرضية ملعب "الدفاع الجوي" في القاهرة، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر.

المصدر: وكالات

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