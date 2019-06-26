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"ريمونتادا" أردنية تطيح بالجيش السوري (فيديو)

الرياضة

"ريمونتادا" أردنية تطيح بالجيش السوري
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حقق نادي الجزيرة الأردني لكرة القدم "ريمونتادا" تاريخية، بفوزه برباعية نظيفة على ضيفه الجيش السوري أمس، في إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة الغرب.

وأحرز رباعية الفريق الأردني كل من عبد الله العطار، وفراس شلباية من ركلة جزاء، وأحمد العيساوي، وزيد جابر، في الدقائق 5 و46 و64 و94.

وقلب الجزيرة بهذه النتيجة الطاولة على الجيش السوري، بتعويضه خسارته ذهابا (0-3).

وسيلعب الجزيرة في المباراة النهائية مع العهد اللبناني، الذي تأهل على حساب الوحدات الأردني، بفوزه عليه بهدف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

المصدر: وكالات

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