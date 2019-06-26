 
مباشر
عاجل
مؤتمر صحفي لوزيري خارجية روسيا والإمارات

الكأس الذهبية.. جامايكا وكوراساو إلى ربع النهائي

الرياضة

الكأس الذهبية.. جامايكا وكوراساو إلى ربع النهائي
Globallookpress
الكأس الذهبية.. جامايكا وكوراساو إلى ربع النهائي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m1g8

تعادل منتخب كوراساو مع نظيره الجامايكي (1-1)، في مباراة أقيمت اليوم لحساب الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن بطولة الكأس الذهبية المخصصة لمنتخبات "الكونكاكاف".

وبهذا التعادل، تأهل المنتخبان إلى ربع النهائي، في ظل خسارة السلفادور الكبيرة أمام هندوراس (0-4) ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

ورفعت جامايكا رصيدها إلى 5 نقاط في المجموعة الثالثة، مقابل 4 لكل من كوراساو، والسلفادور، و3 لهندوراس، لتتأهل كوراساو التي يبلغ عدد سكانها 160 ألف نسمة بفارق الأهداف عن السلفادور.

ففي المباراة الأولى، افتتحت جامايكا، وصيفة المسابقة في آخر نسختين في 2015 و2017، التسجيل عبر شامار نيكولسون في الدقيقة 14، وكانت قادرة على مضاعفة النتيجة في عدة مناسبات.

وفي وقت كانت المباراة تسير نحو فوز جامايكي، باغت جوريان غاري منتخب "ريغي بويز" بتسديدة بعيدة سكنت المقص الأيسر للمرمى الجامايكي (90+3).

وفي الثانية، سجلت هندوراس رباعيتها في الشوط الثاني عن طريق خورخي ألفاريس، وروبيليو كاستيو، وبراين أكوستا، وايميليو إيساغير، في الدقائق 59، 65، 75 و90+5).

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ملك الكوكايين يفر من العدالة.. من هو وما قصته؟