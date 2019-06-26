تقنية الحكم المساعد في قفص الاتهام.. واتحاد أمريكا الجنوبية يدافع

دافع اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم عن استخدام تقنية VAR بعد توقف اللعب لفترة دقيقتين و26 ثانية في المتوسط في كل مرة يتم فيها مراجعة أحد القرارات في كأس "كوبا أمريكا".

ويعد زمن التوقف في بطولة أمريكا الجنوبية، ضعف الفترة الزمنية المسجلة في مونديال روسيا الأخير.

وتسبب تعطل اللعب بسبب اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد بإطلاق الجماهير صيحات استهجان في الملعب كما أثار استياء عدة شخصيات منها كارلوس كيروش مدرب كولومبيا في وقت أصبحت فيه هذه التقنية مثارا لجدل كبير أيضا في كأس العالم للسيدات في فرنسا.

وعقد ويلسون سينيمي رئيس لجنة الحكام في كونميبول مؤتمرا صحفيا الثلاثاء بعد ختام دور المجموعات، لمناقشة استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في البطولة وقال إن التقنية تدخلت 17 مرة في 18 مباراة وتمت مراجعة 11 لعبة على الشاشة.

واستغرقت مراجعة كل قرار 80 ثانية في المتوسط في كأس العالم في روسيا 2018 التي كانت أول بطولة كبرى يستخدم فيها حكم الفيديو المساعد.

GOAL!!

Brazil 0- 0 Venezuela

Gabriel Jesus Goal was also disallowed by VAR. 😔#CopaAmerica#BRAxVEN

pic.twitter.com/YXFUjoBKMk — SportCentre (@SportCentre8) June 19, 2019

وفي مباراة البرازيل وفنزويلا التي انتهت بالتعادل السلبي، في نسخة كوبا أمريكا هذا العام احتسب الحكم تسع دقائق كوقت بدل ضائع لتعويض توقف اللعب بسبب إلغاء ثلاثة أهداف منها هدفان بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد.

لكن الوقت المحتسب بدل الضائع في فوز إنجلترا 3-0 على الكاميرون في كأس العالم للسيدات فاق هذا الرقم إذ احتسبت 18 دقيقة.

The Warm-Up: VAR remains a rampaging shambles of an absolute joke - Women's World Cup 2019 - Football - Eurosport UK https://t.co/g6Pu5wBa3G — 🖇Ft Studio (@FT_Studio_W_Ldn) June 26, 2019

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وقال سينيمي: "نشعر بالرضا لأنه لم تحدث حالات صارخة"، مضيفا "أنه تم تغيير 15 قرارا نتيجة للاستعانة بهذه التقنية وتم تأكيد قرارين".

وتابع: "عملنا على هذا منذ 2017 والنتائج الإيجابية والسلبية أتاحت لنا الفرصة لإدارة الملف بشكل جيد في 2019، الحكم لا يزال هو صاحب القرار، تقنية الفيديو تساعد الحكم في اتخاذ القرار".

المصدر: "رويترز"