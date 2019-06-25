رئيس الاتحاد المصري يحذر لاعبي "الفراعنة" من الـ "سوشيال ميديا"

حضر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبوريدة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا 2019، حصة تدريبية لمنتخب "الفراعنة"، مساء الثلاثاء، في ملعب الكلية الحربية.

وتحدث أبو ريدة مع بعض لاعبي منتخب "الفراعنة" أثناء دخوله لملعب التدريب، وطلب من أحمد المحمدي قائد الفريق ضرورة ابتعاد كل اللاعبين عن أية مؤثرات خارجية.

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ووفقا لما جاء في الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري عبر موقع "فيسبوك"، فإن أبو ريدة طالب اللاعبين بعدم الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها والتركيز فقط على ضرورة إسعاد الشعب المصري بنتائج جيدة وأداء فنى متميز.

المصدر: وكالات