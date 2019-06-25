باميلا أندرسون تنفصل عن رامي وتصفه بـ "الوحش"

أعلنت الممثلة ونجمة التلفزيون الأمريكية باميلا أندرسون انفصالها عن لاعب ​مارسيليا​ الفرنسي ​عادل رامي ذي الأصول المغربية، واتهمته بخيانتها في العامين الأخيرين.

وذكرت أندرسون (51 عاماً) في رسالة نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنها ستغادر "على الفور" فرنسا، الدولة التي انتقلت إلى العيش فيها بسبب علاقتها العاطفية باللاعب صاحب الـ 33 عاما.

وكتبت أندرسون: "من الصعب قبول الأمر. كان آخر عامين من حياتي كذبة كبيرة. لقد خُدعت وكنت أظن أننا نعيش حبا كبيرا؟ لقد دمرني ذلك في الأيام القليلة الماضية. كان يعيش حياة مزدوجة".

وتابعت: "كان ينتقد اللاعبين الآخرين الذين كانت لديهم صديقات في الشارع في شقق قريبة من زوجاتهم. لقد وصفهم بالوحوش. لكن هذا أسوأ. لقد كذب على الجميع. كيف يمكن السيطرة على قلب وعقل امرأتين، أنا متأكدة من أنه كانت في حياته أخريات. إنه الوحش".

وأشارت تقارير إلى أن رامي حاول مصالحة أندرسون بكل السبل الممكنة، بدءا من إرسال الزهور والرسائل وحتى المجيء إلى الفندق الذي تقيم فيه، حيث منعه الأمن من الدخول بناء على طلبها، كما عينت حارسا شخصيا لحمايتها منه لأنها تخاف أن يعتدي عليها.

المصدر: وكالات