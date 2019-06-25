علق الهولندي لويس فان غال المدير الفني السابق لنادي برشلونة، على أداء الفريق الكتالوني في موسم 2018/2019، وكشف أهمية اللعب الجماعي في رياضة كرة القدم.

وقال مدرب منتخب هولندا السابق في مقابلة مع صحيفة "البايس" الإسبانية: "يبدو لي أن كرة القدم أصبحت الآن تلعب بشكل آلي، والنجوم وحدهم غير قادرين على حل جميع المشاكل. أنظر إلى نادي برشلونة. كم مرة فاز بدوري أبطال أوروبا مع اللاعب (ليونيل ميسي) المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم عدة مرات؟ أنظروا إلى نيمار في باريس سان جيرمان، كم مرة فاز بدوري أبطال أوروبا"؟

وتابع المدرب البالغ 67 عاما: "يعجبني نيمار وميسي كلاعبين قويين على حدة، ولكن ليس كجزء من فريق. أعتقد أن جيمس ميلنر (لاعب ليفربول) هو واحد من أفضل اللاعبين الجماعيين، فقد لعب في نهائي دوري أبطال أوروبا (في موسم 2018-2019) في الدفاع وخط الأوسط. إنه أمر رائع كونه بهذه القوة البدنية وهو في 33 عاما.. المهاجمون؟ الجميع يلعب من أجل الفريق. يعمل صلاح وفيرمينو وماني (ثلاثي هجوم ليفربول) بشكل مكثف في الدفاع، لأن كلوب (مدرب ليفربول) يحتاج إلى الضغط".

Van Gaal rating Milner higher than Messi and Neymar 👀 pic.twitter.com/rHwzRsASkU — MoPlay (@MoPlay) 24 июня 2019 г.

وأوضح فان غال، الذي اعتزل التدريب في مارس الماضي: "أنا معجب بميسي، فهو أفضل وأقوى لاعب فردي في العالم، لأنه يتمتع بإحصائيات مذهلة، ولكن لماذا لم يفز بدوري الأبطال لمدة خمسة أعوام؟ كقائد، يجب عليه أن يسأل نفسه لماذا لا يفوز برشلونة في المسابقات الأوروبية. لا يمكنك القول إن راكيتيتش وألبا وتير شتيغن (زملاء ميسي في برشلونة) سيئون.. أعتقد أن ميسي مسؤول أيضا عما يحدث في برشلونة، وليس المدرب فقط".

ويعد فان غال من أشهر المدربين في العالم، وسبق له الإشراف على برشلونة، وتوج معه مرتين بمسابقة الدوري الإسباني، كما فاز مع أياكس أمستردام بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 1994/1995.

تجدر الإشارة إلى أن ميسي توج مع برشلونة بأربعة ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا، آخرها في العام 2015.

المصدر: eurosport.ru