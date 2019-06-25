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لاعب تشيلي يعرقل "ديكا" بشريا اقتحم الملعب ( فيديو)

الرياضة

لاعب تشيلي يعرقل
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة اقتحام أحد المشجعين مباراة تشيلي أمام أوروغواي في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، ببطولة "كوبا أميركا" لكرة القدم.

وكان بطل المشهد لاعب تشيلي غونزالو خارا، صاحب السلوكيات الغريبة في أرضية الملعب، حيث قام خارا بطريقة أثارت جدلا كبيرا، بعرقلة المشجع الذي حاول الهرب من رجال الأمن، الذين هموا بملاحقته، خلال سير المباراة.

وطالب البعض بضرورة إيقافه مباراتين على الأقل بسبب سوء السلوك، معتبرين تصرف خارا غير رياضي.

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ولم تكن المرة الأولى التي يثير فيها خارا الجدل، بعدما كان قد تصرّف بشكل غير أخلاقي مع مهاجم أوروغواي إدينسون كافاني بنسخة سابقة في "كوبا أميركا" مما استفز كافاني فقام بلكمه ليطرد كافاني ولم ينتبه الحكم وقتها لهذا الفعل.

وكرر فعلته بحركة غير أخلاقية من جديد أمام منتخب الأوراغواي ولكن مع اللاعب جاستون راميريز ضمن تصفيات كأس العالم 2018.

يذكر أن أوروغواي فازت 1-0 على تشيلي بفضل هدف سجله نجم باريس سان جيرمان، إدينسون كافاني، ليتصدر منتخب بلاده المجموعة في البطولة.

المصدر: وكالات

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