لاعب تشيلي يعرقل "ديكا" بشريا اقتحم الملعب ( فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة اقتحام أحد المشجعين مباراة تشيلي أمام أوروغواي في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، ببطولة "كوبا أميركا" لكرة القدم.

وكان بطل المشهد لاعب تشيلي غونزالو خارا، صاحب السلوكيات الغريبة في أرضية الملعب، حيث قام خارا بطريقة أثارت جدلا كبيرا، بعرقلة المشجع الذي حاول الهرب من رجال الأمن، الذين هموا بملاحقته، خلال سير المباراة.

وطالب البعض بضرورة إيقافه مباراتين على الأقل بسبب سوء السلوك، معتبرين تصرف خارا غير رياضي.

During the Uruguay vs Chile match, Luis Suarez ran to the referee to demand that Gonzalo Jara was booked for kicking a pitch invader. Never change, Luis. pic.twitter.com/DtxaOW0FZ7 — football.london (@Football_LDN) June 25, 2019

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ولم تكن المرة الأولى التي يثير فيها خارا الجدل، بعدما كان قد تصرّف بشكل غير أخلاقي مع مهاجم أوروغواي إدينسون كافاني بنسخة سابقة في "كوبا أميركا" مما استفز كافاني فقام بلكمه ليطرد كافاني ولم ينتبه الحكم وقتها لهذا الفعل.

وكرر فعلته بحركة غير أخلاقية من جديد أمام منتخب الأوراغواي ولكن مع اللاعب جاستون راميريز ضمن تصفيات كأس العالم 2018.

يذكر أن أوروغواي فازت 1-0 على تشيلي بفضل هدف سجله نجم باريس سان جيرمان، إدينسون كافاني، ليتصدر منتخب بلاده المجموعة في البطولة.

المصدر: وكالات