أكد المكسيكي خافيير أغيري المدير الفني لمنتخب مصر، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي يلعب بروح الفريق، مشددا على أهمية دوره مع "الفراعنة".

وقال أغيري في مؤتمر صحفي عقده اليوم عشية مواجهة الكونغو الديمقراطية، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر، إن صلاح يلعب بشكل جيد مع باقي اللاعبين ويمتلك روح الفريق.

وأضاف: "سددنا 17 كرة في مباراة الافتتاح (أمام زيمبابوي 1-0)، ومنتخب السنغال هو الوحيد الذي يتفوق علينا في هذا المؤشر ووصل إلى 20 تسديدة.. نسعى للوصول إلى 25 تسديدة في المباراة وأن نلعب بروح الفريق وبشكل جماعي".

وعن أزمة عمرو وردة، الذي اتهم مؤخرا بالتحرش بعارضة أزياء تدعى مريهان، علق المدير الفني المكسيكي قائلا: "إنه (وردة) لاعب في الفريق، ويتدرب جيدا وليس هناك أي أزمة معه".

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أما في ما يخص موقف المدافع أحمد حجازي الذي تعرض لإصابة على مستوى الأنف في مباراة زيمباوي، قال أغيري: "أحمد حجازي مدافع المنتخب جاهز بدنيا، إلا أنه يعاني من إصابة خفيفة في الأنف وسيلعب بالواقي خوفا من تفاقم إصابته".

المصدر: وكالات