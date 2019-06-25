 
مباشر

أمير قطر يهنئ إيطاليا على فوزها بشرف استضافة أولمبياد 2026

الرياضة

أمير قطر يهنئ إيطاليا على فوزها بشرف استضافة أولمبياد 2026
Globallookpress
أمير قطر يهنئ إيطاليا على فوزها بشرف استضافة أولمبياد 2026
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m1b5

بارك أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني للجنة الأولمبية الدولية مقرها الجديد في لوزان السويسرية، كما هنأ إيطاليا بعد اختيار مدينتي ميلانو وكورتينا لاستضافة الألعاب الشتوية 2026.

وقال أمير قطر في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "مقر اللجنة الأولمبية الدولية الجديد في لوزان أيقونة معمارية تعكس قيم ورسالة هذه المنظمة الرياضية العريقة. أبارك للجنة الأولمبية مقرها الجديد، كما أبارك لأصدقائنا في إيطاليا اختيار مدينتي ميلانو وكورتينا لاستضافة دورة الألعاب الشتوية 2026".

وكان تميم بن حمد التقى أمس، توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للدورة 134 للجنة الأولمبية الدولية المنعقدة حاليا في مدينة لوزان.

وتم خلال الاجتماعات التصويت على مدينتي ميلانو وكورتينا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في اليابان.. "DNA Matching" للحصول على الشريك المثالي