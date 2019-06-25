أمير قطر يهنئ إيطاليا على فوزها بشرف استضافة أولمبياد 2026

بارك أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني للجنة الأولمبية الدولية مقرها الجديد في لوزان السويسرية، كما هنأ إيطاليا بعد اختيار مدينتي ميلانو وكورتينا لاستضافة الألعاب الشتوية 2026.

وقال أمير قطر في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "مقر اللجنة الأولمبية الدولية الجديد في لوزان أيقونة معمارية تعكس قيم ورسالة هذه المنظمة الرياضية العريقة. أبارك للجنة الأولمبية مقرها الجديد، كما أبارك لأصدقائنا في إيطاليا اختيار مدينتي ميلانو وكورتينا لاستضافة دورة الألعاب الشتوية 2026".

مقر اللجنة الأولمبية الدولية الجديد في لوزان أيقونة معمارية تعكس قيم ورسالة هذه المنظمة الرياضية العريقة. أبارك للجنة الأولمبية مقرها الجديد، كما أبارك لأصدقائنا في #إيطاليا اختيار مدينتي ميلانو وكورتينا لاستضافة دورة الألعاب الشتوية 2026. pic.twitter.com/dBV4UI4NtI — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) 24 июня 2019 г.

وكان تميم بن حمد التقى أمس، توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للدورة 134 للجنة الأولمبية الدولية المنعقدة حاليا في مدينة لوزان.

وتم خلال الاجتماعات التصويت على مدينتي ميلانو وكورتينا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026.

المصدر: وكالات