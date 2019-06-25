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رسميا.. أياكس أمستردام يتعاقد مع مهاجم إشبيلية

الرياضة

رسميا.. أياكس أمستردام يتعاقد مع مهاجم إشبيلية
Globallookpress Mutsu Kawamori
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أعلن نادي أياكس أمستردام مساء الاثنين عن تعاقده الرسمي مع المهاجم الدولي الهولندي كوينسي بروميس، قادما من إشبيلية الإسباني بعقد يمتد لـ 5 سنوات.

ويعود صاحب الـ27 عاما للنادي الذي نشأ فيه بعد موسم وحيد داخل جدران إشبيلية، وكشف أياكس عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن الصفقة بلغت 15.7 مليون يورو تصل إلى 17.2 مليون بعد إضافة المتغيرات.

وجاء بروميس، إلى صفوف إشبيلية الصيف الماضي قادما من سبارتاك موسكو مقابل 20 مليون يورو.

وشارك اللاعب في 49 مباراة بقميص الفريق الأندلسي، 33 في الليغا و10 في الدوري الأوروبي و6 في كأس الملك، وسجل 3 أهداف وصنع 9.

وعلى الصعيد الدولي، دافع بروميس عن قميص منتخب هولندا في 38 مناسبة، كما خاض معه المرحلة النهائية ببطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث سجل هدفا في مباراة نصف النهائي أمام إنجلترا، قبل أن يخسر اللقب في النهائي أمام البرتغال.

المصدر: رويترز

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