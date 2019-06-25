مالي تستخدم السحر الإفريقي أمام موريتانيا في "الكان"

مني منتخب مورتانيا أمس الاثنين بهزيمة نكراء في أولى مواجهاته أمام مالي 4-1 في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر.

وشهدت المباراة أمرا أثار الارتباك قليلا، عندما نجح مهاجم مالي آدما تراوري بتوسيع الفارق لمصلحة منتخب بلاده بتسجيل الهدف الثالث، عندما راوغ أحد المدافعين وسدد بيسراه في مرمى سليمان إبراهيم حارس موريتانيا من عند حافة منطقة الجزاء عند الدقيقة 55.

بعد ست دقائق، تم استبدال اللاعب، ليحل البديل الذي يحمل الاسم نفسه آدما تراوري، وينجح بدوره في تسجيل هدف رابع من مراوغة أحد المدافعين وأرسل تسديدة بيسراه في الزاوية البعيدة لمرمى إبراهيم عند الدقيقة 73.

55' Adama Traore scores for Mali



61' Adama Traore subs in for Adama Traore



73' Adama Traore scores for Mali



🤯 pic.twitter.com/f1emnH0ts8 — B/R Football (@brfootball) June 24, 2019

🎥👊🔥



⚽ Missile d'Abdoulaye Diaby

⚽ Penalty de Marega

⚽ Exploit individuel d'Adama Traoré

⚽ Frappe puissante d'Adama Traoré



Le Mali 🇲🇱 s'est parfaitement lancé dans cette CAN !#TotalAFCON2019#FootballTogetherpic.twitter.com/3IFoI9F2e0 — CAF (FR) (@caf_online_FR) June 25, 2019

بهذا باتت النتيجة هي الأكبر في البطولة، التي تحتضنها مصر حتى 19 يوليو تموز المقبل حتى الآن.

وستلاقي مالي نظيرتها تونس في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل، فيما تلعب موريتانيا مع أنغولا السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة.

المصدر: eurosport.ru