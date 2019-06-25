الكأس الذهبية.. هايتي تحسم صدارة المجموعة الثانية بالفوز على كوستاريكا

حسمت هايتي صدارة المجموعة الثانية في مسابقة الكأس الذهبية لكرة القدم المخصصة لمنتخبات "الكونكاكاف"، بفوزها اليوم على كوستاريكا (2-1) في الجولة الثالثة الأخيرة.

وقلب منتخب هايتي الطاولة على كوستاريكا، حيث حول تخلفه في الشوط الأول بهدف للمخضرم ألفارو سابوريو (37 عاما) في الدقيقة 13، إلى فوز بثنائية سجلها في الشوط الثاني عبر داكنز نازون (من ركلة جزاء)، وأليكسيس في الدقيقتين 57 و82.

وهذا الفوز هو الثالث تواليا لهايتي التي حسمت الصدارة برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط أمام كوستاريكا التي منيت بالخسارة الأولى، علما بأن المنتخبين ضمنا منذ الجولة الثانية تأهلهما إلى ربع النهائي.

وضربت هايتي موعدا في ربع النهائي مع كندا ثانية المجموعة الأولى، فيما تلعب كوستاريكا مع المكسيك متصدرة الأولى.

ووحدها المجموعة الثالثة لم يعرف حتى الآن المتأهلان عنها إلى ربع النهائي، حيث تتصدر جامايكا والسلفادور برصيد 4 نقاط لكل منهما بفارق نقطة واحدة أمام كوراساو، فيما خرجت هندوراس من المنافسة بعد خسارتين متتاليتين.

وتلعب جامايكا مع كوراساو، والسلفادور مع هندوراس غدا الأربعاء.

وتلتقي الولايات المتحدة حاملة اللقب مع بنما بعد غد الخميس في قمة نارية لتحديد بطل المجموعة الرابعة، بعدما ضمنا سلفا تأهلهما إلى ربع النهائي.

المصدر: وكالات