بالفيديو.. سواريز يطالب بركلة جزاء غريبة في "كوبا أمريكا"

أثار لويس سواريز مهاجم أوروغواي جدلا جديدا خلال الفوز 1-0 على تشيلي في كأس "كوبا أمريكا" لكرة القدم الاثنين بعدما طالب بالحصول على ركلة جزاء من لمسة يد حارس تشيلي داخل المنطقة.

وخلال هجمة لأوروغواي، ركض سواريز داخل المنطقة وراوغ غابرييل أرياس حارس تشيلي لكن الحارس عاد مجددا ليحول تسديدة المهاجم إلى ركلة ركنية.

وطالب بعدها سواريز الحكم بالحصول على ركلة جزاء عن طريق الإشارة إلى وجود لمسة يد، وكأنه لا يدرك للحظات أن الحارس يستطيع لمس الكرة بيده داخل المنطقة.

وأدرك سواريز الخطأ سريعا وتوقف عن الاحتجاج ووضع يده على رأسه لمواساة نفسه على إهدار الفرصة السهلة.

Luis Suárez reclamando mano del portero dentro del área!!! 😂😂😂Por protestar que no quede 😈😈😈#URUCHIpic.twitter.com/F8ehAYed0E — JesúsGallego (@JGALLEGOonfire) June 25, 2019

ولم يكن ذلك المشهد الوحيد الذي أثار فيه سواريز الجدل مرة أخرى بعدما طالب الحكم بطرد غونزالو خارا مدافع تشيلي إثر تدخل اللاعب المنافس لإسقاط مشجع اقتحم الملعب.

Actually I take that last tweet back - Luis Suarez calling for a card after an opponent kicked a fan running on the field is the most Luis Suarez-thing he’s ever done pic.twitter.com/G93sFp5a3R — Yu (@YucciMane) June 25, 2019

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وسجل إدينسون كافاني زميل سواريز، هدف المباراة الوحيد بضربة رأس لتتصدر أوروغواي، الفائزة باللقب 15 مرة، المجموعة الثالثة على حساب تشيلي وتصبح على موعد مع بيرو في دور الثمانية.

ويأتي ذلك بعد مرور خمس سنوات من واقعة عض سواريز لمنافسه جيورجيو كيليني مدافع إيطاليا في مباراة بكأس العالم 2014 وعوقب حينها بالإيقاف أربعة أشهر.

المصدر: "رويترز"