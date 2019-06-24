شاهد.. طفل صغير يكسب الرهان ضد والده بمهاراته الكروية!

ربح طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، رهانا مع والده الذي وعده، بشراء لعبة "بلاي ستيشن - Playstation 5" في حال أصاب العارضة من ثلاث كرات ثابتة متتالية.

وتحدى كريس تشارلز، البالغ من العمر 34 عاما، وهو من سكان مدينة برمنغهام البريطانية، ابنه الصغير فابيان بأنه لن يصيب العارضة بثلاث كرات متبقية بعد التمارين.

وقبل الطفل التحدي وسدد كرتين في العارضة، وقبل تنفيذ الكرة الثالثة، وعده والده بإهدائه لعبة "بلاي ستيشن - Playstation 5"، إذا أصاب العارضة للمرة الثالثة على التوالي، وبالفعل نجح الطفل في ذلك وكسب الرهان.

ويتدرب فابيان تشارلز في أكاديمية فريق "ستوك سيتي" ويلعب في الفئة العمرية تحت 8 سنوات.

ومن المتوقع أن يتم إنتاج الجيل الجديد من لعبة "Playstation 5" في العام 2020.

المصدر: وكالات