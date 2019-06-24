رسميا.. الألعاب الأولمبية تعود إلى إيطاليا بعد 20 عاما
أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية فوز إيطاليا باستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026، وذلك بعد 20 عاما على استضافتها لأول مرة لهذه الألعاب، في مدينة تورينو.
Milano-Cortina elected as Host City for the Winter Olympic Games 2026 @MilanoCortina26#MilanoCortina2026pic.twitter.com/v9MHpRMfLB— Olympics (@Olympics) 24 июня 2019 г.
وحصل ملف مدينتي ميلانو وكورتينا دامبيزو على 47 صوتا، مقابل 34 صوتا لملف المدينتين السويديتين ستوكهولم وآري، وذلك وفقا لما أعلنته اللجنة الأولمبية في مدينة لوزان السويسرية.
Milan-Cortina will host the Olympic Winter Games 2026 #MilanCortina2026#WinterOlympics@milanocortina26pic.twitter.com/3Ch9lf3Vxe— Olympics (@Olympics) 24 июня 2019 г.
المصدر: وكالات