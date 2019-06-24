رسميا.. الألعاب الأولمبية تعود إلى إيطاليا بعد 20 عاما

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية فوز إيطاليا باستضافة دورة ​الألعاب الأولمبية الشتوية​ 2026، وذلك بعد 20 عاما على استضافتها لأول مرة لهذه الألعاب، في مدينة تورينو.

وحصل ملف مدينتي ميلانو وكورتينا دامبيزو على 47 صوتا، مقابل 34 صوتا لملف المدينتين السويديتين ستوكهولم وآري، وذلك وفقا لما أعلنته اللجنة الأولمبية في مدينة لوزان السويسرية.

المصدر: وكالات