 
مباشر

رسميا.. الألعاب الأولمبية تعود إلى إيطاليا بعد 20 عاما

الرياضة

رسميا.. الألعاب الأولمبية تعود إلى إيطاليا بعد 20 عاما
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m17o

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية فوز إيطاليا باستضافة دورة ​الألعاب الأولمبية الشتوية​ 2026، وذلك بعد 20 عاما على استضافتها لأول مرة لهذه الألعاب، في مدينة تورينو.

وحصل ملف مدينتي ميلانو وكورتينا دامبيزو على 47 صوتا، مقابل 34 صوتا لملف المدينتين السويديتين ستوكهولم وآري، وذلك وفقا لما أعلنته اللجنة الأولمبية في مدينة لوزان السويسرية.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

صحفي موريتاني لـRT Online: المنتخب الموريتاني سيكون مفاجأة الكان