كأس إفريقيا 2019.. فوز ثمين لكوت ديفوار على جنوب إفريقيا

تغلب منتخب كوت ديفوار على نظيره الجنوب إفريقي بهدف دون رد، في مباراة جمعتهما اليوم لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر.

ويدين المنتخب الايفواري بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه جوناتان كودجيا، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 65.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب "الفيلة" رصيده إلى ثلاث نقاط، ليتقاسم صدارة المجموعة الرابعة مع المنتخب المغربي، الذي تغلب أمس على نظيره الناميبي بهدف نظيف.

وتشهد الجولة الثانية المقررة الخميس المقبل، مواجهة قوية بين المغرب وكوت ديفوار، فيما ستلعب جنوب إفريقيا مع ناميبيا.

المصدر: RT