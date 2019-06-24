شاهد.. هدف ألماني صاروخي في بطولة أوروبا للشباب

أحرز الألماني لوكا فالدشميدت هدفا رائعا لمنتخب بلاده في شباك نظيره النمساوي أمس، في ختام مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أوروبا لأقل من 21 عاما المقامة في إيطاليا.

وجاء هدف فالدشميدت في الدقيقة 14 من تسديدة بعيدة المدى لا تصد ولا ترد، استقرت في الزاوية الـ90 لحارس مرمى منتخب النمسا.

وبعد 10 دقائق فقط من هذا الهدف، تمكن المنتخب النمساوي من إدراك التعادل عبر كيفن دانيسو، لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، ويتأهل بذلك منتخب ألمانيا إلى الدور المقبل في صدارة المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط، فيما ودع منتخب النمسا البطولة القارية باكتفائه بالمركز الثالث (4 نقاط).

تجدر الإشارة إلى أن فالدشميدت هو متصدر ترتيب هدافي بطولة أمم أوروبا لأقل من 21 عاما، ويملك في رصيده 5 أهداف.

المصدر: "لينتا.رو"