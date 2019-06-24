بعد الاتهامات بالتحرش.. أول رد من الاتحاد المصري لكرة القدم

قرر الجهاز الفني لمنتخب "الفراعنة" بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، إغلاق ملف التحرش اللفظي من بعض لاعبي المنتخب المصري بعارضة أزياء بعد تعنيف اللاعبين.

وفضل الاتحاد المصري لكرة القدم، احتواء الأزمة التي نشبت مؤخرا فيما يخص اللاعب عمرو وردة لاعب أتروميتوس اليوناني، واستبعاده من مباراة الفراعنة القادمة أمام الكونغو الديمقراطية الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

وأكد الكابتن أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أنه لا نية لاستبعاد اللاعب من المعسكر، مؤكدا على ضرورة الوقوف وراء المنتخب في مهمته في بطولة أمم إفريقيا.

وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري، إن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب أكد في اجتماع مع اللاعبين على ضرورة التركيز على البطولة، لأهميتها الشديدة لمصر.

ونفى خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية، مساء الأحد، ما تردد بشأن سحب الهواتف من اللاعبين للتركيز على البطولة على خلفية الأحداث الأخيرة، قائلا: "لا صحة لما تردد عن سحب الهواتف المحمولة من اللاعبين، والتدريبات اليوم تمت بصورة طبيعية".

إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر يكشف كواليس ما حدث مع لاعبي المنتخب بعد أزمة إنستجرام#مساء_dmcpic.twitter.com/YEwKYoVQD8 — dmc (@dmctv) June 23, 2019

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وعن حضور الصحفيين تدريبات المنتخب، تابع: "الاتحاد الإفريقي هو من يحدد إذا كان التدريب متاحا للصحفيين أم لا، وليس منتخب مصر، ولم يصلنا رد بهذا الشأن".

وكان معسكر المنتخب المصري انقلب رأسا على عقب بعد اتهام مريهان كلير عارضة الأزياء، لعدد من لاعبي المنتخب بينهم عمرو وردة ومحمود الونش بالتحرش اللفظي بها عبر موقع "إنستغرام".

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وافتتحها الفراعنة بفوزهم على منتخب زيمبابوي بهدف نظيف على إستاد القاهرة.

المصدر: وكالات