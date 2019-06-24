تصرفت لاعبة منتخب الكاميرون بشكل غير أخلاقي خلال مجريات المباراة التي جمعت منتخب بلادها بنظيره الإنجليزي أمس (0-3) في الدور الـ16 لبطولة كأس العالم للسيدات المقامة في فرنسا.

ووثقت عدسات الكاميرا مع بداية المواجهة لقطة لأوغوستين إيدجانغ لاعبة المنتخب الكاميروني، وهي تبصق على إحدى لاعبات الفريق المنافس في مشهد "مقرف" لا يمت للروح الرياضية بصلة.

England star Toni Duggan accuses Augustine Ejangue of spitting on her during World Cup encounte

READ MORE .....https://t.co/LTy59frjkcpic.twitter.com/iRYdmaSQQR — PEOPLE NEWS (@PEOPLENEWSCHAN) 23 июня 2019 г.

ولحسن حظ اللاعبة الكاميرونية، فالحكم لم ينتبه للقطة على الرغم من وجود تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار".

هذه اللقطة لم تكن الأبرز في المباراة، ففي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، أحرز المنتخب الإنجليزي الهدف الثاني وتم احتسابه بعد اللجوء لتقنية "الفار"، لكن الكاميرونيات اعترضن بشدة على ذلك، على اعتبار أن الهدف جاء من تسلل واضح، ووصل بهن الأمر إلى رفض مواصلة اللعب لبضع دقائق.

Absolutely bizarre. England goal goes to VAR, clearly onside, Cameroon see a replay in stadium, and decide there’s been some great injustice. Refuse to kick-off for ages, then won’t listen to manager as half-time whistle goes, going into huddle instead. pic.twitter.com/fTDjQ2cQ0Z — Annie Eaves (@AnnieEaves) 23 июня 2019 г.

Cameroon’s women were a shameful bunch of spitting, elbowing, snarling, sobbing, fouling, ref-striking bad sports. Great to see the women’s game show we ghastly men how it’s done! #WWC2019#engvcampic.twitter.com/9g1jZBIwHS — Piers Morgan (@piersmorgan) 23 июня 2019 г.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فعقب نهاية شوط المباراة الأول، أثارت لاعبات المنتخب الكاميروني فضيحة من العيار الثقيل، باتهامهن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" و"الفار" بالعنصرية، حتى أن البعض منهن رفضن العودة لأرضية الملعب لخوض مجريات الشوط الثاني، احتجاجا على قرارات الحكم، قبل أن يتدخل بعض المسؤولين لثنيهن عن ذلك.

وتواصلت "الدراما" في الشوط الثاني، حيث تمكن المنتخب الكاميروني من تسجيل هدف تقليص الفارق، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وهو ما أثار حفيظة الكاميرونيات مجددا، حتى أن مسجلة الهدف لم تتمالك دموعها، وأجهشت بالبكاء داخل رقعة الملعب.

المصدر: eurosport.ru