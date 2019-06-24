بطولة أخرى تبدأ من الآن عند ميسي والأرجنتين

تنفست الأرجنتين الصعداء ومعها قائد منتخبها ليونيل ميسي بعد تجنب الخروج من دور المجموعات لبطولة "كوبا أمريكا" لأول مرة منذ 1983، بالفوز على قطر ضيفة البطولة 2-0، الأحد.

وقال أفضل لاعب في العالم خمس مرات عقب المباراة: "بطولة "كوبا أمريكا" أخرى تبدأ الآن، هذا الانتصار (على قطر بطلة آسيا) سيجعلنا أقوى من أجل التمكن من مواصلة تحسننا".

وتابع: "الأهم كان أن نفوز... سيعطينا هذا الأمر دفعا كبيرا لما ينتظرنا لاحقا، من الصعب أن تلعب مع ضرورة أن تحقق الفوز ومع الخوف من الأقصاء، لكن قمنا بما يجب القيام به".

وسيتواجه رجال المدرب ليونيل سكالوني في ربع النهائي يوم الجمعة القادم مع فنزويلا التي أنهت منافسات المجموعة الأولى دون هزيمة، حيث أجبرت البيرو والبرازيل المضيفة على التعادل السلبي قبل أن تفوز في الجولة الأخيرة على بوليفيا3-1.

Messi ruined him without even touching the ball!! 😱 pic.twitter.com/q7KUKTLCsh — Football HQ (@FootbaII_HQ) June 20, 2019

إقرأ المزيد

ويدرك ميسي ورفاقه صعوبة المهمة، فهم اختبروا اللعب ضد فنزويلا في تحضيراتهم لكوبا أمريكا حين خسروا أمامها 1-3 في لقاء ودي أقيم على ملعب "واندا متروبوليتانو" في مدريد أواخر مارس الماضي، كما أجبروا على الاكتفاء بالتعادل معها خلال المباراتين اللتين جمعتهم بها في تصفيات مونديال روسيا 2018.

وبعد بداية صعبة جدا لوصيف النسختين الأخيرتين بخسارته أمام كولومبيا صفر-0 ثم تعادله مع الباراغواي 1-1 بفضل ركلة جزاء من ميسي بالذات، نجح المنتخب الأرجنتيني في حجز بطاقته إلى الدور ربع النهائي كثاني المجموعة الثانية.

المصدر: "أ ف ب"