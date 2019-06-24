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لينارد سيفسخ عقده مع بطل الـNBA للحصول على أكثر من 21 مليون دولار

الرياضة

لينارد سيفسخ عقده مع بطل الـNBA للحصول على أكثر من 21 مليون دولار
Reuters Kyle Terada
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يعتزم كاوهي لينارد فسخ عقده مع تورونتو رابتورز حامل لقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه، لكن مع إمكانية التوقيع مجددا معه وفقا لوسائل إعلام أمريكية الأحد.

وذكر موقع "ياهو سبورتس" أن لينارد الذي توج بجائزة أفضل لاعب في نهائي الدوري الأمريكي بعد أن قاد تورونتو لتجريد غولدن ستايت ووريرز من اللقب، سيفعل البند الذي سيسمح له بفسخ عقده مع الفريق الكندي قبل عام من انتهائه.

وسيصبح لينارد لاعبا حرا في يوليو المقبل، ما سيسمح له بتوقيع عقد جديد بشروط أفضل بكثير إن كان مع تورونتو أو أي فريق آخر، وذلك في ظل الحديث عن أنه سيتقاضى الموسم المقبل راتبا سنويا قدره 21,3 مليون دولار.

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وسيكون لينارد من أكثر اللاعبين استقطابا للعروض عندما يفتح باب التفاوض مع اللاعبين المحررين من عقودهم في 30 يونيو الحالي، ويبدو أن لوس أنجلوس كليبرز أكثر المهتمين بخدماته لكن العرض الأفضل قد يأتي من فريقه الحالي تورونتو.

وذكرت التقارير أن تورونتو مستعد أن يتقدم بعرض يتضمن عقدا لمدة خمسة أعوام يتقاضى اللاعب البالغ 27 عاما بموجبه 190 مليون دولار عن الفترة بأكملها.

المصدر: "أ ف ب"

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