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شاهد.. لقطة رائعة لجماهير منتخب الجزائر في مباراة كينيا

الرياضة

شاهد.. لقطة رائعة لجماهير منتخب الجزائر في مباراة كينيا
Reuters Zoubeir Souissi
شاهد.. لقطة رائعة لجماهير منتخب الجزائر في مباراة كينيا
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انتشر فيديو رائع لجماهير المنتخب الجزائري عقب نهاية مباراة "محاربي الصحراء" وكينيا أمس، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر.

وظهر المشجعون الجزائريون في الفيديو وهم ينظفون  المدرجات المخصصة لهم في ملعب "الدفاع الجوي"، عقب فوز منتخبهم على نظيره الكيني بثنائية نظيفة.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمشجعين الجزائريين، ووصفوا سلوكهم بالحضاري.

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المصدر: RT

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