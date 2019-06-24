شاهد.. لقطة رائعة لجماهير منتخب الجزائر في مباراة كينيا

انتشر فيديو رائع لجماهير المنتخب الجزائري عقب نهاية مباراة "محاربي الصحراء" وكينيا أمس، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر.

وظهر المشجعون الجزائريون في الفيديو وهم ينظفون المدرجات المخصصة لهم في ملعب "الدفاع الجوي"، عقب فوز منتخبهم على نظيره الكيني بثنائية نظيفة.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمشجعين الجزائريين، ووصفوا سلوكهم بالحضاري.

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ويخوض "محاربو الصحراء" مواجهة قوية الخميس المقبل أمام السنغال، أبرز المرشحين للفوز بالنسخة الحالية لبطولة كأس أمم إفريقيا.

المصدر: RT