فرنسا إلى ربع نهائي كأس العالم بعد تخطي البرازيل

تأهل المنتخب الفرنسي لـ"نواعم" كرة القدم إلى ربع نهائي مونديال فرنسا، بعد الفوز على البرازيل 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما، الأحد على ملعب "أوسيان".

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 بأقدام الفرنسية فاليري جوفان عند الدقيقة 52، والبرازيلية تايسا في الدقيقة 63، ليحتكم الفريقان بعد ذلك للأشواط الإضافية.

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ونجحت فرنسا في تسجيل هدفها الثاني خلال الشوط الإضافي الثاني عن طريق قائدة الفريق أماندين هنري في الدقيقة 107 لتنتهي المباراة بفوز منتخب أصحاب الأرض 2-1 وتأهله لدور الثمانية.

بذلك تضرب فرنسا موعدا محتملا مع الولايات المتحدة حاملة اللقب، في حال فوز الأخيرة اليوم أمام إسبانيا في رانس.

المصدر: وكالات