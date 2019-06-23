كوبا أمريكا.. الأرجنتين تعبر إلى ربع النهائي بثنائية في شباك قطر

بلغ المنتخب الأرجنيتي ربع نهائي كوبا أمريكا "البرازيل 2019"، بفوزه بثنائية نظيفة على المنتخب القطري، اليوم الأحد، في المرحلة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.

سجل ثنائية المنتخب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في (د.4) وسيرجيو أغويرو في (د.82).

كوبا امريكا || الارجنتين 1 × 0 قطر , لوتارو.



pic.twitter.com/jeyYwzyDd5 — اهداف و ملخصات كرة القدم (@VMoo3ath) 23 июня 2019 г.

كوبا || الارجنتين 2 × 0 قطر , أغويرو.



pic.twitter.com/kiMHD5poZR — اهداف و ملخصات كرة القدم (@VMoo3ath) 23 июня 2019 г.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق 5 نقاط خلف المنتخب الكولومبي الفائز (1-0) على منتخب باراغواي الثالث بنقطتين، فيما تجمد رصيد المنتخب القطري عند نقطة وحيدة في المركز الرابع.

في المواجهة الثانية لحساب المجموعة ذاتها فاز المنتخب الكولومبي على نظيره باراغواي بهدف نظيف.

المصدر: وكالات