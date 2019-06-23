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"مونديال السيدات".. إنجلترا إلى ربع النهائي على حساب الكاميرون

الرياضة

Globallookpress
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بلغ منتخب إنجلترا الدور ربع النهائي من كأس العالم للسيدات التي تستضيفها فرنسا بفوزه السهل على الكاميرون 3-0 اليوم الأحد في فالنسيان.

وسجلت ستيف هاوتون وايلين وايت واليكس غرينوود الأهداف الثلاثة في (د.14 و45+4 و58).

وتميزت المباراة باللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو (VAR) مرات عدة.

وتم اللجوء إلى هذه التقنية لمنح الهدف الثاني لإنجلترا (45+4)، ثم مرة جديدة لرفض هدف كاميروني في (د.48) حتى إن لاعبات المنتخب الكاميروني رفضن متابعة اللعب لفترة وجيزة بسبب هذه القرارات.

وستلتقي سيدات إنجلترا بنظيراتهن النرويجيات الخميس في ربع النهائي بعد أن تخطى المنتخب الأخير منافسه الأسترالي بركلات الترجيح السبت.

المصدر: أ ف ب

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