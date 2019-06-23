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أمم إفريقيا 2019.. نيران صديقة تمنح المغرب الفوز على ناميبيا

الرياضة

أمم إفريقيا 2019.. نيران صديقة تمنح المغرب الفوز على ناميبيا
Globallookpress
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سجل اللاعب الناميبي إتامونوا كيميني هدفا ضد مرماه في (د.89) وأهدى المغرب فوزا قاتلا على ناميبيا في افتتاح مشوار المنتخبين بالمجموعة الرابعة لأمم إفريقيا لكرة القدم الجارية في مصر.

وبهذا الفوز، حصد أسود الأطلس أول 3 نقاط، واعتلوا صدارة المجموعة الرابعة "مؤقتا" في انتظار نتيجة لقاء كوت ديفوار وجنوب إفريقيا، غدا الاثنين.

المصدر: RT

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