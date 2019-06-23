جائزة فرنسا الكبرى.. هاميلتون يحرز المركز الأول وثنائية لمرسيدس

احتفظ بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون بلقب جائزة فرنسا الكبرى، المرحلة الثامنة من بطولة العالم للفورمولا واحد، التي أقيمت على حلبة بول ريكار اليوم الأحد.

وساهم زميله الفنلندي فالتيري بوتاس الذي حل ثانيا في تحقيق سادس ثنائية هذا العام لفريقهما مرسيدس.

وأحكم هاميلتون الذي انطلق من الصدارة قبضته على السباق الفرنسي منذ البداية حتى النهاية دون أن يواجه أي منافسة تذكر، محققا فوزه السادس هذا الموسم والـ79 في مسيرته، والثامن هذا العام لفريقه في ثمانية سباقات والعاشر تواليا منذ العام الماضي (فاز مرسيدس بسباقي البرازيل ودبي).

ودخل هاميلتون السباق الفرنسي مع أفضلية فوزه بلقب العام الماضي، بعد عودة جائزة فرنسا إلى روزنامة البطولة للمرة الأولى منذ 10 أعوام حين كان يتم تنظيمها على حلبه مانيي ـ كور.

وانطلق هاميلتون من المركز الأول للمرة الـ86 في مسيرته الاحترافية والثالثة هذا الموسم بعد الأولى في جائزتي أستراليا وموناكو في المرحلتين الأولى والسادسة من بطولة العام الحالي.

UPDATED DRIVER STANDINGS: ROUND 8 🏆



A commanding lead at the top for @LewisHamilton



And this is his highest points total ever after eight races



Record-setting pace from the five-time champion in more ways than one#F1#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/BmAmlFDRbO — Formula 1 (@F1) 23 июня 2019 г.

واشتكى هاميلتون بعد اجتيازه خط النهاية من "الفقاعات" على إطارات سيارته، ومن ارتفاع الحرارة، دون أن يتردد في الإشارة إلى أنه يحقق "أفضل بداية موسم له في البطولة".

وقال بطل العالم خمس مرات "لقد كانت عطلة نهاية أسبوع جيدة"، مضيفا "كان تحديا كبيرا هنا (في فرنسا) وقد تمكنت من دخول الأجواء، وحاولت جاهدا إيجاد الحدود القصوى".

المصدر: أ ف ب