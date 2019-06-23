أمم إفريقيا.. لفتة إنسانية من مدرب تونس للاعبه بعد وفاة شقيقه

اختار الفرنسي آلان جيريس مدرب تونس، اللاعب وجدي كشريدة لمرافقته في المؤتمر الصحفي الأول، استعدادا لمواجهة أنغولا في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر لغاية 19 يوليو المقبل.

وعادة ما يصطحب المدربون قائد المنتخب في الظهور الأول أمام وسائل الإعلام بالبطولات الكبرى، وقد يتكرر الأمر في بقية المباريات، لكن جيريس اختار كشريدة على وجه التحديد كنوع من الدعم المعنوي بعد أن فقد شقيقه قبل أيام.

وتفي شقيق كشريدة مدافع النجم الساحلي قبل ساعات من توجه المنتخب التونسي إلى مصر، وسبق أن منحه جيريس إذنا بعد العودة من كرواتيا لزيارة شقيقه المريض في المستشفى، لكن لم يمهله القدر سوى ساعات قليلة ليموت بعدها متأثرا بمرضه.

وطلب كشريدة في المؤتمر من الجماهير المصرية دعم منتخب بلاده.

وتأمل تونس في كسر عقدة دور الثمانية للبطولة بعد أن فشلت في تجاوزه منذ تتويجها باللقب الوحيد على أرضها عام 2004، ويلعب "نسور قرطاج" في المجموعة الخامسة إلى جانب كل من مالي وموريتانيا وأنغولا.

المصدر: وكالات