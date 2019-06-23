بارتي ترتقي إلى المركز الأول عالميا بعد تتويجها بلقب دورة برمنغهام

سترتقي الأسترالية أشلي بارتي إلى المركز الأول في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات إثر تتويجها بلقب دورة برمنغهام الإنجليزية للتنس بفوزها على الألمانية يوليا غورغيس 6-3 و7-5 الأحد.

وأزاحت بارتي (23 عاما) اليابانية ناومي أوساكا عن صدارة التصنيف بعد خروج الأخيرة من الدور الثاني في هذه الدورة بخسارتها أمام الكازاخية يوليا بوتينتسيفا 2-6 و3-6.

وصعدت بارتي إلى المركز الثاني في التصنيف بعد تتويجها ببطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب "رولان غاروس" خلال الشهر الحالي.

ومن شأن هذا اللقب السادس الذي تحرزه بارتي في مسيرتها، أن يعزز من ثقتها قبل انطلاق بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى، علما بأنها توجت بها في فئة الشابات عام 2015.

“@juliagoerges, I couldn’t think of a better person to share the court with.”@ashbar96 commends her #NatureValleyClassic final opponent and discusses a match that has earned her World No.1 status!



🏆🏆🏆 pic.twitter.com/FPorXxZdzh — WTA (@WTA) 23 июня 2019 г.

وقالت بارتي بعد تتويجها: "لقد كانت سنة مدهشة ولاسيما بعد تتويجي في رولان غاروس، إنها قصة لا تصدق بالنسبة لي ولفريقي".

وتابعت: "بالطبع كنت أفكر (باعتلاء التصنيف العالمي) عندما كنت طفلة، لكني لم أتوقع أن أكون بين اللاعبات العشر الأوليات".

ودخلت بارتي نادي اللاعبات العشر الأوليات للمرة الأولى في مسيرتها بعد تتويجها بطلة في دورة ميامي أواخر مارس الماضي.

المصدر: "أ ف ب"