برشلونة يتصدر أندية العالم في قيمة رواتب اللاعبين

احتل نادي برشلونة الإسباني المرتبة الأولى ضمن قائمة الأندية الرياضية الأكثر دفعا للرواتب في العالم، بنحو 11.6 مليون يورو كمتوسط للاعب الواحد في صفوف الفريق الكتالوني.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن برشلونة تفوق على كثير من الأندية أبرزها غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يدفع نحو 9 ملايين يورو كمتوسط للاعب الواحد.

ويعود تفوق البلوغرانا في قائمة أجور اللاعبين، بسبب تجديد عقود لاعبيه خلال العامين الماضيين، خاصة عقد نجمه الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي الجديد الذي يضمن له الحصول على أكثر من 40 مليون يورو سنويا.

وفيما يلي قائمة للأندية الـ5 الأكثر دفعا للرواتب في كرة القدم:

1- برشلونة الإسباني: 11.6 مليون يورو كمتوسط للاعب الواحد

2-ريال مدريد الإسباني: 9 ملايين يورو

3- يوفنتوس الإيطالي: 7.5 مليون يورو

4- مانشستر يونايتد الإنجليزي: 7.3 مليون يورو

5- بايرن ميونخ الألماني: 7.1 مليون يورو.

وعلى صعيد دوريات كرة القدم حول العالم، يحتل الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" المرتبة الأولى كأكثر الدوريات العالم دفعا للأجور، بينما يحتل الدوري الإسباني "الليغا" المركز الثاني، يليهما الدوري الإيطالي "الكالشيو" في المركز الثالث.

المصدر: وكالات