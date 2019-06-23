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كلاسيكو محتمل بين البرازيل والأرجنتين في ربع نهائي "كوبا أمريكا"

الرياضة

كلاسيكو محتمل بين البرازيل والأرجنتين في ربع نهائي
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بعد أن تمكن المنتخب البرازيلي من التأهل متصدرا مجموعته في بطولة كوبا أمريكا، تلوح في الأفق إمكانية التقاء الغريمين التقليديين، البرازيل والأرجنتين، في ربع نهائي البطولة.

ويلعب المنتخب الأرجنتيني مباراة مصيرية اليوم أمام نظيره القطري في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، ويحتاج راقصو التانغو للفوز لضمان التأهل للدور القادم، ومصالحة جماهيرهم بعد مباراتين مخيبتين، بالخسارة أمام كولومبيا والتعادل مع الباراغواي.

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ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات الثلاث إلى ربع النهائي، كما يتأهل أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث، ويتم إقصاء أسوأ مركز ثالث مع بقية أصحاب المراكز الأخيرة، وبالتالي يصعد 8 منتخبات إلى الدور القادم، ويتم إقصاء 4 منتخبات فقط.

وسيواجه منتخب البرازيل صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية أو الثالثة، وهناك أكثر من احتمال للخصم القادم لراقصي السامبا، أحد هذه الاحتمالات هو منتخب الأرجنتين العدو الأزلي.

ولكي نرى كلاسيكو عالمي في ربع النهائي، يجب أن تحقق الأرجنتين الفوز على قطر، بينما تحقق الباراغواي الفوز على كولومبيا في نفس المجموعة، وبشرط أن تحقق الإكوادور الفوز على اليابان، أو يتعادلان، أو حتى أن تفوز اليابان بفارق هدف واحد.

المصدر: وكالات

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