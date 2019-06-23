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مدرب قطر قبل مواجهة الأرجنتين المصيرية: لم نأت لـ"كوبا أمريكا" لالتقاط الصور مع ميسي

الرياضة

مدرب قطر قبل مواجهة الأرجنتين المصيرية: لم نأت لـ
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أدلى الإسباني فيليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري بتصريحات قوية قبل مباراة الأرجنتين المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لكوبا أمريكا 2019.

وقال سانشيز في تصريحات نقلتها صحيفة DiarioOle الأرجنتينية: "لم نحضر إلى البرازيل لكي نلتقط الصور مع ميسي، نريد الفوز والتأهل".

وأضاف: لا توجد وصفة سحرية لإيقاف ميسي، إنه لاعب حاسم وهناك المئات من المدربين حاولوا إيقافه قبلي، فهو أفضل لاعب في العالم، سنحاول تقليل تأثيره في المباراة إلى أقصى حد ممكن".

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وتابع: "الأرجنتين مرشحة للفوز بالمباراة لكننا سنحارب، سنلعب بطريقتنا ونظهر أننا قادرون على المنافسة".

ويلتقي منتخبا الأرجنتين وقطر اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، في مباراة مصيرية للمنتخبين لخطف بطاقة العبور للدور ربه النهائي من البطولة.

المصدر: ole.com.ar

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