مدرب قطر قبل مواجهة الأرجنتين المصيرية: لم نأت لـ"كوبا أمريكا" لالتقاط الصور مع ميسي

أدلى الإسباني فيليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري بتصريحات قوية قبل مباراة الأرجنتين المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لكوبا أمريكا 2019.

وقال سانشيز في تصريحات نقلتها صحيفة DiarioOle الأرجنتينية: "لم نحضر إلى البرازيل لكي نلتقط الصور مع ميسي، نريد الفوز والتأهل".

A horas de jugar ante Argentina, Félix Sánchez, DT de Qatar, quiere dar el gran golpe de la #CopaAmerica: "Vamos a enfrentar a un equipo con futbolistas de primer nivel mundial. No vinimos a sacarnos fotos con Messi. Queremos competir e intentar ganar ante uno de los favoritos". pic.twitter.com/LPAO5M9Nso — Diario Olé (@DiarioOle) June 22, 2019

وأضاف: لا توجد وصفة سحرية لإيقاف ميسي، إنه لاعب حاسم وهناك المئات من المدربين حاولوا إيقافه قبلي، فهو أفضل لاعب في العالم، سنحاول تقليل تأثيره في المباراة إلى أقصى حد ممكن".

#CopaAmerica Félix Sánchez elogió mucho a la Argentina y también al 10, pero avisó: “No vinimos a sacarnos fotos con Messi” ➡️ https://t.co/tGh8ceuMgKpic.twitter.com/tTtpWLi5TA — Diario Olé (@DiarioOle) June 22, 2019

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وتابع: "الأرجنتين مرشحة للفوز بالمباراة لكننا سنحارب، سنلعب بطريقتنا ونظهر أننا قادرون على المنافسة".

ويلتقي منتخبا الأرجنتين وقطر اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، في مباراة مصيرية للمنتخبين لخطف بطاقة العبور للدور ربه النهائي من البطولة.

المصدر: ole.com.ar