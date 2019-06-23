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رويترز: النتائج الأولية لانتخابات موريتانيا تظهر تقدم مرشح الحزب الحاكم محمد ولد الغزواني بفارق كبير

شاهد.. استقبال حار لسيدات الأرجنتين رغم الخروج المبكر من مونديال فرنسا

الرياضة

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لم يمنع الخروج المبكر لمنتخب الأرجنتين للسيدات من دور المجموعات في مونديال فرنسا من توافد المئات من الجماهير الأرجنتينية، لاستقبال اللاعبات.

وحضر عدد كبير من مشجعي منتخب راقصي التانغو إلى صالة مطار إيزيزا الدولي، للاحتفال بعودة اللاعبات إلى بلادهن.

وقالت إستيفانيا بانيني قائدة المنتخب، إنها سعيدة للغاية بهذا الاستقبال المفاجئ من جانب الجماهير.

وأضافت: "نشعر بدعم الجميع وهذا هو المهم، في كأس العالم أظهرنا الأرجنتين والمرأة الأرجنتينية، أتمنى أن تتفهم البلاد ذلك، وتواصل دعمنا بعد هذا الكفاح لتطوير الكرة النسائية".

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وأوضحت المدافعة ألدانا كوميتي "التعادل مع أسكتلندا في آخر مباريات المجموعة، حرم الجمهور الأرجنتيني من رؤية منتخبهم في دور الـ 16".

وتابعت "من الجيد أن يدرك الجميع الجهود التي بذلناها، ولكن في المباراة الأخيرة ضد اسكتلندا، كان علينا المخاطرة في الهجوم".

وحل المنتخب الأرجنتيني ثالث مجموعته الرابعة برصيد نقطتين من تعادل سلبي مع اليابان وهزيمة بهدف نظيف أمام إنجلترا، وتعادل بثلاثة أهداف لمثلهما مع أسكتلندا.

المصدر:"رابتلي"

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