 
مباشر
عاجل
رويترز: النتائج الأولية لانتخابات موريتانيا تظهر تقدم مرشح الحزب الحاكم محمد ولد الغزواني بفارق كبير

حقيقة إصابة لاعب نيجيريا بأزمة قلبية في كأس أمم إفريقيا

الرياضة

حقيقة إصابة لاعب نيجيريا بأزمة قلبية في كأس أمم إفريقيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m0xu

تم نقل مهاجم المنتخب النيجيري صمويل كالو إلى المستشفى عشية أول مباراة لمنتخب بلاده لمواجهة بوروندي في كأس أمم إفريقيا أثناء مران النسور، وسط شكوك بإصابته بأزمة قلبية.

وأوضح نادي جينت البلجيكي حقيقة إصابة لاعبه السابق، بعد سقوطه في مران النسور الخضراء، الجمعة.

وكتب النادي البلجيكي عبر حسابه بموقع "تويتر": "لحسن الحظ، لم يتعرض لاعبنا السابق صامويل كالو لأزمة قلبية، سقط مغشيا عليه في المران بسبب الجفاف الشديد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.. نتمنى لك الشفاء العاجل يا صامويل".

إقرأ المزيد
قبل انطلاق
قبل انطلاق "الكان".. إصابة نجم منتخب نيجيريا بأزمة قلبية حادة

وقال تويين إيبوي المتحدث باسم الفريق النيجيري إن كالو البالغ 21 عاما، في "حالة مستقرة ومريحة" بعد إجراء فحوصات في المستشفى.

ويخطط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإقامة فترتي تبريد مدتها ثلاث دقائق لكل مباراة، بما يتماشى مع قواعد الفيفا، حيث تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في مصر.

وهذه هي المرة الأولى التي تقام فيها البطولة في شهري يونيو ويوليو، مع توقع ارتفاع درجات الحرارة في مصر خلال الشهر المقبل.

وكان قد افتتح منتخب نيجيريا، مشواره في النسخة 32 من كأس أمم إفريقيا، بالفوز على نظيره بوروندي بهدف دون رد أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الثانية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا