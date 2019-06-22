أشادت وزارة الداخلية المصرية، اليوم السبت، بالتزام الجماهير "التام" خلال حفل افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 على إستاد "القاهرة" الدولي، الذي أقيم أمس الجمعة .

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي : "في ضوء ما شهده العالم من احتفالية أسطورية لافتتاح بطولة الأمم الإفريقية 2019، عكست الوجه الحضاري لمصر والصورة المضيئة للجمهور وجسدت دقة التنظيم وروعة الإبداع والإنجاز، فإن وزارة الداخلية تؤكد على تقديرها لتعاون والتزام الجمهور المصري الواعي مع أجهزة الوزارة، مما ساهم في نجاح الإجراءات الأمنية وإخراج هذا الحدث التاريخي بالصورة اللائقة وحجم مصر ومكانتها باعتبارها مهد الحضارات الإنسانية العريقة".



وأضافت الوزارة: "أثبت إعجاب المتابعين بحفل الافتتاح المبهر الذي وصفوه بأنه انتصار جديد لشعب مصر العظيم، قدرة الأجهزة الأمنية وكفاءتها في التنظيم والتأمين.. وإن الوزارة إذ تعرب للجماهير عن تقديرها، فإنها تتطلع إلى استمرار التعاون والالتزام بالإجراءات الأمنية للاستمتاع بكافة فعاليات البطولة الإفريقية، وتقديم صورة مشرفة لبلدنا أمام العالم والمشاركين والضيوف، ويؤكد على حقيقة ما تنعم به مصرنا من أمن وازدهار".

وزارة الداخلية تؤكد على تقديرها لتعاون وإلتزام الجمهور المصرى الواعى مع أجهزة الوزارة pic.twitter.com/orkUk1pvZG — وزارة الداخلية (@moiegy) June 22, 2019

وحقق منتخب "الفراعنة" الفوز على زيمبابوي بهدف دون رد في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل.

المصدر: وزارة الداخلية المصرية