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رولا سعد تتغزل بـ"صلاح" وتهدي مصر أغنية "اتقدم يا فرعون"

الرياضة

رولا سعد تتغزل بـ
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طرحت الفنانة اللبنانية رولا سعد أحدث كليباتها "اتقدم يا فرعون"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، مع انطلاق كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر.

وأهدت رولا سعد كليب "اتقدم يا فرعون" للشعب المصري، وللنجم محمد صلاح وكذلك لدعم منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وحقق منتخب "الفراعنة" الفوز على زيمبابوي بهدف دون رد في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل.

المصدر: وكالات

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