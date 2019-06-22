أمم إفريقيا 2019.. إيغهالو ينقذ نيجيريا من فخ بوروندي

بدأ منتخب نيجيريا مشواره في النسخة الـ32 من كأس أمم إفريقيا، بالفوز على نظيره بوروندي 1-0، اليوم السبت، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.

ويدين منتخب نيجيريا بالفضل في هذا الفوز للبديل أوديون إيجالو الذي سجل هدف الحسم في (د.77) بعد ثلاث دقائق فقط من مشاركته.

هدف نيجيريا الأول على بوروندي عن طريق أوديون إيغالو في الدقيقة 77 pic.twitter.com/BEjqlnuNvP — UEFA_Alarab (@FPL_LFP_News) June 22, 2019

وتصدر منتخب نيجيريا، ترتيب المجموعة الثانية، انتظارا لما ستسفر عنه المباراة الأخرى في المجموعة بين غينيا ومدغشقر.

.@NGSuperEagles coasted to a 1-0 win as they opened their #TotalAFCON2019 campaign with a win over debutants Burundi.



Full album on: https://t.co/xiGiYqzkE4pic.twitter.com/VzAfpUAQw1 — CAF (@CAF_Online) June 22, 2019

ونجحت نيجيريا في حسم الفوز في النهاية، لتفسد مغامرة بوروندي التي تشارك للمرة الأولى في البطولة القارية.

المصدر: وكالات