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أمم إفريقيا 2019.. إيغهالو ينقذ نيجيريا من فخ بوروندي

الرياضة

أمم إفريقيا 2019.. إيغهالو ينقذ نيجيريا من فخ بوروندي
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بدأ منتخب نيجيريا مشواره في النسخة الـ32 من كأس أمم إفريقيا، بالفوز على نظيره بوروندي 1-0، اليوم السبت، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.

ويدين منتخب نيجيريا بالفضل في هذا الفوز للبديل أوديون إيجالو الذي سجل هدف الحسم في (د.77) بعد ثلاث دقائق فقط من مشاركته.

وتصدر منتخب نيجيريا، ترتيب المجموعة الثانية، انتظارا لما ستسفر عنه المباراة الأخرى في المجموعة بين غينيا ومدغشقر.

ونجحت نيجيريا في حسم الفوز في النهاية، لتفسد مغامرة بوروندي التي تشارك للمرة الأولى في البطولة القارية.

المصدر: وكالات

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