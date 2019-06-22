ألمانيا أول المتأهلين إلى ربع نهائي "مونديال السيدات"

بات المنتخب الألماني أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لمونديال السيدات 2019 في كرة القدم الذي تستضيفه فرنسا، بفوزه على نظيره النيجيري 3-0 السبت في الدور ثمن النهائي.

وحسمت الألمانيات نتيجة المباراة بسهولة وتحديدا في الشوط الأول بتسجيلهن هدفين في مدى عشر دقائق عبر ألكسندرا بوب وسارة دابريتس من ركلة جزاء في (د.20 و27) على التوالي ، قبل أن يعززن بالثالث بواسطة ليا سيلر في (د.82).

وحافظت الألمانيات على شباكهن نظيفة في 4 مباريات حتى الآن، في إنجاز يتقاسمنه مع الولايات المتحدة التي تلاقي إسبانيا الاثنين في ثمن النهائي.

وتلتقي ألمانيا بطلة العالم مرتين عامي 2003 و2007، في ربع النهائي مع السويد أو كندا.

المصدر: وكالات