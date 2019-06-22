البريطاني هاميلتون ينطلق من المركز الأول في سباق جائزة فرنسا الكبرى

اقتنص البريطاني لويس هاميلتون مركز أول المنطلقين في سباق جائزة فرنسا الكبرى لفورمولا 1 للسيارات بعدما حقق رقما قياسيا على الحلبة اليوم، ليضمن لفريقه مرسيدس الانطلاق من الصف الأول.

وتصدر هاميلتون، بطل العالم، التجارب التأهيلية مسجلا أسرع زمن للفة، بواقع: دقيقة واحدة و28.319 ثانية، وبفارق 0.286 ثانية عن زميله في الفريق فالتيري بوتاس صاحب المركز الثاني بينما حل شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثالث بفارق 0.646 ثانية عن هاميلتون.

وانتزع فريق مرسيدس المركزين الأول والثاني في جميع جولات التجارب الحرة الثلاث وبات مرشحا لتحقيق ثامن انتصار له هذا الموسم غدا الأحد، والعاشر على التوالي منذ سباق البرازيل في نوفمبر الماضي.

المصدر: twitter/Formula 1