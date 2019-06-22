سيمون يتغلب على مدفيديف ويبلغ نهائي لندن للتنس

تأهل الفرنسي جيل سيمون إلى نهائي بطولة لندن البريطانية لكرة المضرب، بتغلبه اليوم السبت في الدور نصف النهائي على الروسي دانييل مدفيديف بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وفاز اللاعب الفرنسي البالغ عمره 34 عاما بنتيجة 6-7 و6-4 و6-3 في مباراة مثيرة، امتدت لساعتين و37 دقيقة.

Marathon Man!



R1: 2h29m

R2: 2h04m

QF: 3h20m

SF: 2h37m @GillesSimon84 outlasts Daniil Medvedev to reach the final. #QueensTennispic.twitter.com/2xykAPiCvw — Fever-Tree Championships (@QueensTennis) June 22, 2019

وسيواجه سيمون في المباراة النهائية للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليوني يورو، الفائز من مواجهة الكندي فيليكس أوجير أليازيمي والإسباني فليسيانو لوبيز.

المصدر: rsport.ria.ru

