سيمون يتغلب على مدفيديف ويبلغ نهائي لندن للتنس
تأهل الفرنسي جيل سيمون إلى نهائي بطولة لندن البريطانية لكرة المضرب، بتغلبه اليوم السبت في الدور نصف النهائي على الروسي دانييل مدفيديف بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.
وفاز اللاعب الفرنسي البالغ عمره 34 عاما بنتيجة 6-7 و6-4 و6-3 في مباراة مثيرة، امتدت لساعتين و37 دقيقة.
Marathon Man!— Fever-Tree Championships (@QueensTennis) June 22, 2019
R1: 2h29m
R2: 2h04m
QF: 3h20m
SF: 2h37m @GillesSimon84 outlasts Daniil Medvedev to reach the final. #QueensTennispic.twitter.com/2xykAPiCvw
وسيواجه سيمون في المباراة النهائية للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليوني يورو، الفائز من مواجهة الكندي فيليكس أوجير أليازيمي والإسباني فليسيانو لوبيز.
49 SHOTS!!— Fever-Tree Championships (@QueensTennis) June 22, 2019
Take. A. Bow @DaniilMedwed, @GillesSimon84 👏👏👏#QueensTennispic.twitter.com/fRAzXGxIL8
المصدر: rsport.ria.ru