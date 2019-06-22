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سيمون يتغلب على مدفيديف ويبلغ نهائي لندن للتنس

الرياضة

سيمون يتغلب على مدفيديف ويبلغ نهائي لندن للتنس
Globallookpress COLORSPORT/DANIEL BEARHAM, via w
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تأهل الفرنسي جيل سيمون إلى نهائي بطولة لندن البريطانية لكرة المضرب، بتغلبه اليوم السبت في الدور نصف النهائي على الروسي دانييل مدفيديف بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وفاز اللاعب الفرنسي البالغ عمره 34 عاما بنتيجة 6-7 و6-4 و6-3 في مباراة مثيرة، امتدت لساعتين و37 دقيقة.

وسيواجه سيمون في المباراة النهائية للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليوني يورو، الفائز من مواجهة الكندي فيليكس أوجير أليازيمي والإسباني فليسيانو لوبيز.

المصدر: rsport.ria.ru

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