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بوتاس يتصدر التجارب الحرة الأخيرة في سباق جائزة فرنسا للفورمولا1

الرياضة

بوتاس يتصدر التجارب الحرة الأخيرة في سباق جائزة فرنسا للفورمولا1
Globallookpress Hoch Zwei
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أبقى الفنلندي فالتيري بوتاس فريق مرسيدس في صدارة التجارب الحرة لجائزة فرنسا للفورمولا 1، بينما حل البريطاني لويس هاميلتون متصدر بطولة العالم وزميل بوتاس في الفريق ثانيا.

وقطع بوتاس، الذي يتراجع بفارق 29 نقطة خلف السائق البريطاني عقب سبعة سباقات، حلبة بول ريكار في لو كاستوليه مسجلا أسرع زمن للفة بلغ دقيقة واحدة و30.159 ثانية.

وتراجع هاميلتون بفارق 0.041 ثانية عن زميله في ظل أجواء مشمسة صباحا في جنوب فرنسا.

وانتزع فريق مرسيدس المركزين الأول والثاني في جميع جولات التجارب الحرة الثلاث وبات مرشحا لتحقيق ثامن انتصار له هذا الموسم غدا الأحد، والعاشر على التوالي منذ سباق البرازيل في نوفمبر الماضي.

المصدر: رويترز

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