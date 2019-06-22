شاهد.. لفتة حضارية من الجماهير المصرية بعد مباراة افتتاح الأمم الإفريقية

صدرت عن الجماهير المصرية التي تواجدت على مدرجات إستاد القاهرة الذي استضاف مباراة منتخب الفراعنة أمام زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية أمس الجمعة، لفتة حضارية راقية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات توثق قيام الجماهير المصرية بجمع القمامة المتناثرة بين مقاعد مدرجات إستاد القاهرة بعد نهاية المباراة، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

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وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية بين 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

المصدر: وكالات