بالفيديو.. سانشيز المصاب يقود تشيلي لدور الثمانية في "كوبا أمريكا"

سجل أليكسيس سانشيز مهاجم تشيلي هدف الفوز 2-1 على الإكوادور، ولم يتأثر بإصابة في الكاحل، ليقود منتخب بلاده إلى دور الثمانية في كأس "كوبا أمريكا" لكرة القدم صباح السبت.

وتقدمت تشيلي بهدف في الدقيقة الثامنة بهدف خوسيه فونزاليدا، لكن الإكوادور حصلت على ركلة جزاء بعد خطأ من الحارس غابرييل أرياس ونفذ إينر فالنسيا الركلة بنجاح عند الدقيقة 26.

وأعاد سانشيز التقدم لتشيلي بعد متابعة كرة عرضية في الشباك من لمسة واحدة ليهز الشباك في بداية الشوط الثاني.

وكشف سانشيز عقب المباراة أنه كان يلعب رغم التعرض لإصابة بالتواء في الكاحل خلال الشوط الأول.

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وتتصدر تشيلي بطلة كوبا في عامي 2015 و2016، المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، تليها أوروغواي في المركز الثاني بـ4 نقاط، ثم اليابان بنقطة واحدة فيما لا تملك الإكوادور أي نقطة.

ولا تزال الإكوادور تملك فرصة ضئيلة للتأهل ضمن أفضل فريقين بالمركز الثالث لكن يجب عليها الفوز على اليابان يوم الاثنين على أن تلعب باقي النتائج في مصلحتها.

المصدر: وكالات