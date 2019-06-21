هذا ما قاله السيسي في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجمعة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم التي تحتضنها مصر اعتبارا من اليوم وحتى 19 يوليو المقبل.

وفي استاد القاهرة الدولي، الذي يحتضن المباراة الافتتاحية اليوم بين مصر وزيمبابوي، حضر الرئيس السيسي في المقصورة الرئيسية وإلى جانبه السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي (كاف) ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي.

وقال الرئيس السيسي في افتتاح البطولة: "بسم الله الرحمن الرحيم، شعب مصر العظيم، أشقاءنا شعوب الدول الإفريقية العريقة، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم جميعا، وبالإخوة الأعزاء من قارتنا الإفريقية الغالية في وطنهم الثاني مصر، متمنيا لكم جميعا التوفيق... على بركة الله، أعلن افتتاح كأس الأمم الإفريقية".

وأحاطت إجراءات أمنية مشددة بآلاف من المشجعين المصريين الذين تقاطروا إلى إستاد القاهرة الدولي لحضور مباراة منتخب الفراعنة ضد زيمبابوي في انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019.

وغصت مدرجات الملعب الذي يتسع لنحو 75 ألف شخص، بآلاف المشجعين الذين رددوا هتافات "مصر مصر مصر"، وعملوا موجة بشرية ضخمة قبل ساعات من نزول النجم محمد صلاح وزملائه إلى أرض الملعب، لخوض المباراة الافتتاحية في البطولة التي تقام على أرض مصر للمرة الخامسة، ويسعى منتخب الفراعنة لتعزيز رقمه القياسي في بطولة الأمم الإفريقة وإحراز اللقب للمرة الثامنة في تاريخه.

المصدر: أ ف ب