قبل انطلاق "الكان".. إصابة نجم منتخب نيجيريا بأزمة قلبية حادة

وقع في معسكر منتخب نيجيريا لكرة القدم الجمعة حدث مفزع، بسقوط اللاعب صامويل كالو مغشيا عليه خلال تدريبات "النسور الخضراء" استعدلدا لمواجهة بورندي يوم السبت.

ونقل كالو إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل، بعد توقف في عضلة قلبه خلال المران المسائي، وفوجئ الجميع بسقوطه مغشيا عليه، ما تطلب تدخل اللجنة الطبية المرافقة لبعثة المنتخب.

ويلعب كالو (21 عاما) في بوردو الفرنسي، وسجل هدفا واحدا في 6 مباريات دولية مع نيجيريا.

وتوجد نيجيريا في المجموعة الثانية رفقة كل من غينيا، ومدغشقر، وبورندي.

المصدر: وكالات