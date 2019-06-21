هدية منتظرة.. ورسالة صلاح لزملائه في منتخب الفراعنة

حفز النجم المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي، زملائه في منتخب الفراعنة، مؤكدا على ضرورة تحقيق الفوز في مباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية اليوم الجمعة أمام زيمبابوي.

واجتمع صلاح بزملائه خلال جلسة خاصة، موضحا أن الفوز على زيمبابوي سيكون بمثابة رسالة لباقي المنتخبات، على أن منتخب مصر منافس عنيد وباحث عن اللقب القاري الثامن في تاريخه، مشددا على ضرورة بذل أقصى جهد من أجل الظفر باللقب.

المنتخب المصري ينهي استعداداته للمباراة الافتتاحية 🇪🇬 🇿🇼#مصر_٢٠١٩🏆🇪🇬https://t.co/xUc7wHU5LKpic.twitter.com/YvPmWRBXMz — اللجنة المنظمة لكأس أفريقيا 2019 (@Egypt2019) June 21, 2019

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ووعد صلاح بتقديم هدايا قيمة في حالة الفوز بالبطولة الإفريقية لجميع اللاعبين في المنتخب، كنوع من الحافز الإضافي.

وستنطلق شارة بداية البطولة الإفريقية "كان" في إستاد القاهرة الدولي عند الساعة الحادية عشر بتوقيت موسكو مساء الجمعة، بمواجهة أصحاب الأرض بنظرائهم منتخب زيمبابوي ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات.

المصدر: وكالات