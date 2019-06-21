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مارادونا ينفي شائعات إصابته بالزهايمر (فيديو)

الرياضة

مارادونا ينفي شائعات إصابته بالزهايمر (فيديو)
AFP Roman Kruchinin
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نشر أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا البالغ 58 عاما فيديو عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، نفى فيه ما يشاع عن إصابته بمرض الزهايمر.

وقال مارادونا في الفيديو: "أكثر من يروجون لإشاعات مرضي بالزهايمر لا يعرفون عن هذا المرض أي شيء. أنا في صحة جيدة ولست مريضا بهذا المرض، كثير من الناس يريدون التسبب في الارتباك، لكنني لا أحب الخلط".

كما أكد ماتياس موريا، وكيل مارادونا عدم إجراء الأسطورة الأرجنتيني أي فحوص لتشخيص مرض الزهايمر لديه.

وكان مارادونا قد ترك نادي دورادوس المكسيكي الأسبوع الماضي الذي كان يشرف على تدريبه بسبب خضوعه لعملية جراحية في الكتف والركبة.

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المصدر: football-italia.net

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