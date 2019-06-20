"مونديال السيدات".. أمريكا وهولندا تتزعمان مجموعتيهما وتأهل الكاميرون

حسمت الولايات المتحدة وهولندا صدارة المجموعتين السادسة والخامسة تواليا، بعد فوز الأولى على السويد 2-0، والثانية على كندا 2-1، اليوم الخميس.

من جانبها، انتزعت الكاميرون بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي في الرمق الأخير عندما تغلبت على نيوزيلندا 2-1 الخميس في الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول لمونديال السيدات 2019 الذي تستضيفه فرنسا.

في المجموعة السادسة وعلى "ستاد أوسيان" في لوهافر، أنهت الولايات المتحدة التي تبحث عن لقبها الثاني تواليا والرابع في تاريخها، الدور الأول بالعلامة الكاملة بعد تفوقها على ثالثة النسخة الأولى عام 1991 بهدفي لليندساي هوران في (د.3) والمدافعة السويدية يوانا أندرسون في (د.50 خطأ في مرمى بلادها).

ولم تكتف الولايات المتحدة التي كانت ضامنة تأهلها والسويد إلى ثمن النهائي، بالعلامة الكاملة بل أنهت دور المجموعات بـ18 هدفا، محطمة الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف في دور المجموعات في كأس العالم للسيدات والرجال على السواء، متفوقة على المجر (17 في مونديال الرجال 1954) والنرويج (17 مونديال السيدات 1995 حين توجت باللقب على حساب ألمانيا).

وتلتقي الولايات المتحدة في ثمن النهائي مع إسبانيا ثانية المجموعة الأولى، فيما تلعب السويد مع كندا التي أنهت المجموعة الخامسة الخميس بالمركز الثاني بعد خسارتها أمام هولندا 1-2، ما سمح للأخيرة بإنهاء الدور الأول في الصدارة.

وفي المباراة الثانية في المجموعة، فرطت تشيلي في فرصة بلوغ ثمن النهائي في أول مشاركة لها، بعدما أهدرت ركلة جزاء في الوقت القاتل كان سيمنحها ما أرادته، وهو الفوز على تايلاند بفارق ثلاثة أهداف نظيفة لتكون بين أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث (من أصل ستة).

وأهدت تايلاند المنتخب النيجيري بطاقة العبور إلى ثمن النهائي عن المجموعة الأولى كأحد أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث.

وتسبب تأهل نيجيريا على حساب تشيلي، بمواجهة نارية في ثمن النهائي يوم الأحد بين فرنسا المضيفة ومتصدرة المجموعة الأولى والبرازيل ثالثة المجموعة الثالثة.

وفي المجموعة الخامسة، حسمت هولندا الصدارة بالعلامة الكاملة على حساب كندا، وذلك بالفوز عليها بهدفي انوك ديكر في (د.54) ولينيث بيرينستين في (د.75)، مقابل هدف للنجمة كريستين سينكلير في (د.60) التي رفعت رصيدها الى 182 هدفا على الصعيد الدولي، فاقتربت من الرقم القياسي العالمي المطلق المسجل باسم الأمريكية أبي وامباش مع 184 هدفا.

ولحق المنتخب الكاميروني، بقافلة المتأهلين للدور الثاني في بطولة كأس العالم للسيدات بفوزه الثمين 2-1 على نظيره النيوزيلندي، في ختام دور المجموعات.

وحصد المنتخب الكاميروني أول ثلاث نقاط له في البطولة، وانفرد بالمركز الثالث في البطولة ليضمن التأهل إلى الدور الثاني ضمن أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الست.

المصدر: أ ف ب